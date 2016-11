juni / juli 2012 Zweden Noorwegen 6422 km





Zo 3 juni Kerkrade-Wulfen 658 km

Om 10.30 vertrokken in stromende regen, via Dortmund en Hannover naar Hamburg.

Hier klaarde het op en werd het helemaal blauw.

Via Lübeck naar het eiland Fehmarn naar de camperplaats Wulfen, 12 km van het veer Puttgarden-Rodby (Denemarken).



Ma 4 juni Wulfen-Varberg (zweden) 407 km

Om 12 uur op de veerboot en met goed weer op dek de overtocht gemaakt.

Door een saai Deens landschap 200 km. naar Kopenhagen.

Hier over de Oresondbrug van 12 km naar Malmö. Veel verkeer.

De autoweg richting Gotenborg langs de westkust omhoog.

Uiteindelijk grote camping in Varberg, een kuuroord.

’s Avonds een wandeling gemaakt langs de kust die veel doet denken aan Bretagne.



Di 5 juni camping Apelviken Varberg

Blauwe luchten en heel veel wind, een paradijs voor kitesurfers.

Naar Varberg gelopen langs de kust met metershoge golven.

Wo 6 juni Varberg-Torsby 417 km

Verder de kust omhoog naar Gotenborg, waar de tomtom ons diverse keren verkeerd stuurde, veel oponthoud.

Tot Uddevalla op de E6, daarna naar Vänersborg waar we de E45 (de Inlandsvägen) opgaan.

Deze zullen we volgen 2000 km volgen tot in het noorden van Lapland bij de Noorse grens.

De route loopt eerst langs het Vänernmeer het grootste meer van Zweden tot aan Karlstad.

Nu recht omhoog door alleen maar bossen en langs meren tot aan Torsby.

De E45 af en 13 km door het bos naar de natuurcamping Nya Skoggarden.

Echt het einde van de wereld aan de rivier de Rottnan.

Er zijn verder maar 2 Ned. families.

’s Avonds een wandeling gemaakt langs de rivier, goed ingesmeerd, het sterft er van de muggen.

Volgens de campingeigenaar zijn de muggen 2 dagen geleden uitgekomen en het duurt 10 dagen.

Langs de rivier zijn overal beverburchten, zelfs op de camping liggen nog omgeknaagde bomen.

Do 7 juni camping Nya Skoggarden Torsby

Flinke wandeling gemaakt door de bossen en langs de rivier, maar bang om te verdwalen.

Daarna toch nog lekker in de zon gezeten.

‘s Avonds met de andere gasten bevers gaan spotten, maar we zijn terug gegaan omdat we veel last hadden van de muggen. De bevers waren volgens de campingeigenaar rond deze tijd schuw omdat ze pas jongen hebben.

Vrij 8 juni Torsby-Sveg 305 km

’s Morgens stonden we nog alleen op de camping.

Met goed weer vertrokken en onderweg maar 10 min. Regen.

Via Malung naar Mora, jawel Mora en dat 1700 km. boven Mestreech.

Verder deze dag alleen maar bos en bos en bos en bos.

In Sveg op de gemeentecamping waar veel Nederlanders staan.

Za 9 juni Sveg-Vilhelmina 403 km.

403 km alleen maar rechte weg en bos.

Via Ostersund en Strömsund naar Dorothea.

In Dorothea begint Lapland en enkele km’s verder zagen we ook al de eerste rendieren.

Af en toe moet je echt vaart minderen of stoppen omdat groepen rendieren langs de weg lopen en ook gewoon oversteken.

In Vilhelmina regent het af en toe en blijft het grijs, we staan aan een mooi meer.

Zo 10 juni Saiva camping Vilhelmina

Een zonnig begin daarom maar een wandeling gemaakt rond het meer.

Hier beginnen nu pas bladeren aan de bomen te komen.

Ma 11 juni Vilhelmina-Jokkmokk 372 km.

Een dag met 4 soorten weer, maar ’s avonds een lekker zonnetje.

Tijdens de rit door alleen maar bossen zien we veel rendieren.

Na 2564 km bereiken we de poolcirkel. Even wat foto’s gemaakt we zijn er bijna alleen.

Hier gaat de zon niet onder van 4 juni tot 17 juli en hoe hoger we gaan wordt deze termijn steeds langer.

Op de camping bij Nederlandse boer, ’s nachts om 0.30 uur met Balou wandelen en de zon schijnt nog volop.

Even wennen bij zonlicht slapen. Voor het eerst geen satellietontvangst meer.

Di 12 juni Jokkmokk-Abisko 321 km.

De poolcirkel verlaten, vannacht bleef de zon boven, hier van 4 juni tot 16 juli, en hoe hoger je gaat wordt dit tijdsvak steeds ruimer.

We hebben weer 4 soorten weer, vooral heel korte buien afgewisseld met felle zon.

We rijden richting Gällivare er zijn veel stuwmeren met waterkrachtcentrales, verder beginnen hier de ijzerertsmijnen tot in Kiruna, een vuile stad, een grote ijzerertsberg.

Dit wordt van hier met de trein naar Narvik gebracht en daar verscheept.

Gelukkig rijden we nu naar het nationaal park Abisko in Noord Lapland, een verademing na 2000 km bos.

Alleen oppassen voor de rendieren die steeds opduiken en de weg oversteken.

Abiskopark is het dunstbevolkte gebied in Europa 1 inw. Op 30 vierkante km.

Het is er nog winter, sneeuw, bevroren meren en kale bomen, wel adembenemend.

De camping ligt op 1100 meter hoogte in de bergen, het is er rustig, sinds een paar weken is het skiseizoen afgelopen en het zomerseizoen begint over 10 dagen.

Waarschijnlijk slaan ze de lente over.

Nog een stuk de berg op gegaan maar we kwamen steeds meer in de sneeuw en modder terecht, maar toch nog een mooi zicht gehad op de omgeving.

Daarna weer geprobeerd beeld te krijgen via de schotel, maar net als in Jokkmokk geen bereik.

Om 00.30 uur was het 6 gr. en de zon scheen nog volop, er kwam nog veel licht de camper binnen.

Wo 13 juni Abisko-Narvik 76 km

Prachtige rit door de bergen, voor de laatste Zweedse Kronen nog brood gekocht voor de grens en op naar Noorwegen.

De Noorse grens bereikt na 2915 km de grensovergang ligt op 1600 meter nog door sneeuw omringd.

De temperatuur is nu ook hoger dan in de voorbije dagen in Lapland.

Het valt meteen op dat hier de wegen een stuk smaller zijn dan in Zweden.

Ontbeten in het Herjangsfjord met geweldig uitzicht.

Om 12.30 op de camping in Narvik, gelukkig internet, misschien dan voetbal kijken online.

Maar oppassen we zijn door Duitsers omringd.

Do 14 juni Narvik-Sortland 190 km

De nacht was rumoerig, camping ligt aan E6.

Maar zicht op het fjord maakt veel goed.

Zonnig weer en de hele rit langs fjorden en besneeuwde bergen.

Na 80 km komen we op de eilandengroep de vesteralen.

Hier moet je overheen om op de Lofoten te komen.

Net als de Lofoten zijn ook deze eilanden allemaal via bruggen verbonden.

We gaan eerst over het eiland Hinnoya, het grootste eiland van Noorwegen.

Op het einde van de rit naar het eiland Langoya, naar de camping van Sortland, hier staat een Nederlandse enclave.

LOFOTEN

Vrij. 15 juni Sortland-Lauvik (Lofoten) 75 km.

Vannacht regen.

Maar droog vertrokken uit Sortland over het Vesteraleneiland Langoya 30 km langs het Hadselfjord en over een prachtige brug bij Stokmarkes naar het eiland Hadseloya.

Bij Melbu 1 uur gewacht op de veerboot die ons naar Fiskebol op de Lofoten moet brengen.

Na 3195 km aankomst op de Lofoten op het eiland Austvagoya.

Hier meteen een klein weggetje genomen naar de camping in Lauvik, waarbij we door 2 mooie baaien kwamen, waar anderen elanden hadden gezien, wij natuurlijk niet.

De camping ligt aan de oostkust waarbij helder weer goed de middernachtszon te zien is.

De campingbaas gaf ons een plek, waar we dit fenomeen vanuit de camper kunnen zien.

Het zal ook voor de Noren zelf de eerste keer zijn dit jaar( de eerste keer niet bewolkt)

Later lekker in de zon gezeten.

’s Avonds Engeland-Zweden gekeken met de Noren in de kantine, bier 8,45 euro.

Om 23 uur, 24 uur en om 1 uur toen de zon op z’n laagst stond de midzomernachtzon gefotografeerd.

De zon stond toen nog recht op de camper en het was binnen behoorlijk licht.

De zon blijft hier dag en nacht boven van 28 mei tot 14 juli.

ZIE film 2

Daarentegen is het van begin december tot half februari stikdonker.

Zat. 16 juni camping Skippergarden Laukvik

Uitgeslapen en tot in de namiddag buiten gezeten, daarna wandeling rond Laukvik.

De stokvisrekken bekeken, er hingen alleen nog de koppen op, de vis wordt begin juni er af gehaald en de koppen gaan naar het kattenvoer.

Nog wasje gedraaid, raar volk die Noren bier 8,45, wassen 2,45.

Tot laat in de avond in de zon, en aan de zelf gestookte obstler van een Oostenrijker en een Duitser.

Zo 17 juni Laukvik-Kabelvag 43 km

Opgestaan met een kater, dus nooit meer vlierbessenobstler, pruimenobstler en sambuca door elkaar drinken.

Daarom op het eiland Austvagoya gebleven en langs het Austnesfjord naar Kabelvag gereden naar de camping Sandvikafjord en de rest rustdag.

Balou vandaag 9 jaar geworden.

’s Middags regen.

Ma. 18 juni Kabelvag-Valberg(via Henningsvaer) 60 km

Ook de hele nacht regen, pas om 9,45 uur opgestaan, nog naweeën van 2 nachten opblijven voor de middernachtzon, misschien ook nog een beetje van de obstler.

Bij vertrek uit Kabelvag droog, alleen heel lage bewolking en dat was jammer voor de laatste 8 km. voor Henningsvaer, want dit stuk wordt in alle boekjes als adembenemend en ruw omschreven.

Henningsvaer is een authentiek vissersdorp op palen en hier hangt wel nog overal de stokvis.

De weg erheen is fantastisch maar ook heeeeeel smal.

Op naar Valberg, maar je moet eerst over diverse bruggen, eerst naar het eiland Gimsoya en dan over een lange brug naar het eiland Vestvagoya.

De camping in Valberg ligt mooi aan het fjord, bij aankomst komt de zon weer uit, maar toch nog fris zonder jas.

Di. 19 juni Valberg-Ramberg (via Nusfjord) 58 km

Vannacht slecht geslapen, de broedende meeuwen en andere watervogels hadden nesten in de buurt en maakten de hele nacht ruzie aangezien het de hele nacht licht is (voor ons ook al 10 dagen).

Op naar Nusfjord, het is een vissersdorp dat op de Unescolijst staat en de huizen zijn allemaal in de staat van rond 1900.

Je moet ook entree betalen en hiervan wordt alles gerestaureerd. Weer een dorp op palen en ligt helemaal beschut achter de rotsen van het het Nappfjord.

De weg erheen is weer heel smal maar wel prachtig met ruwe rotsen en turquoise water.

Op de terugweg naar Ramberg, dit ligt weer aan de noordkant dus met geluk zicht op de middernachtzon.

Ramberg ligt op het eiland Flakstadoya en wordt door de Noren de Copacabana van de Lofoten genoemd.

De camping ligt direkt aan het zandstrand, we zullen hier 2 dagen blijven.

Na aankomst een strandwandeling gemaakt en daarna uit de wind in de zon gezeten 19 gr.



Wo. 20 juni camping Gjestegard Ramberg

Vandaag geen gehaktdag maar rustdag, trouwens hele dag regen en 10 gr.





Do. 21 juni Ramberg- Moskenes via Reine en het dorp met de kleinste naam: A 39 km.

Met snelveerboot Moskenes-Bodo.

Bodo-Saltstraumen 32 km

Vanmorgen van Ramberg naar het eiland Moskenesoya om 2 bekende plaatsen te bezoeken.

Reine, door het Amerikaanse magazine Time uitgeroepen tot mooiste plaats ter wereld.

Helaas was het te bewolkt om een geheel beeld te krijgen van het dorp en de trolachtige berg.

Later nog naar het zuidelijkste plaatsje van de Lofoten,tevens plaats met de kleinste naam ter wereld: A. Ook erg schilderachtig.

Om 13.30 naar de haven van Moskenes om een overvaart naar Bodo voor morgen te reserveren, ging echter niet. We konden wel aan sluiten voor de overvaart van 1500 uur. Dus gedaan.

De tocht van 100 km naar het vaste land duurde 3 uur en 15 min.

Bij aankomst in Bodo meteen doorgereden naar Saltstraumen.

Vrij. 22 juni Camp Plus Saltstraumen

Meteen betere temperatuur dan op de Lofoten.

Wel nog met jas aan, vanwege de wind, naar de Saltstraumen gaan kijken.

De Saltstraumen is de grootste maalstroom ter wereld.

Ze is een doorgang van 3 km lang en 150 mtr. breed tussen het Saltenfjord en de zee.

Om de 6 uur, alle 4 de getijden, wordt er 40 miljoen m3 water door de doorgang gejaagd met een gemiddelde snelheid van 37 km per uur, waarbij er draaikolken ontstaan met 20 mtr. doorsnede.

Een indrukwekkende gebeurtenis.

Later op de dag gaat de wind liggen en wordt het nog 21 gr.

Tot 2200 uur in de zon gezeten die dan nog zo hoog staat als bij ons ’s middags 1600 uur.

Vannacht midzomernachtzon.

Morgen de rikswegen 17 waar iedereen over spreekt.

Za 23 juni Saltstraumen- Nesna 258 km

Stralend blauwe hemel en 23 gr.

De riksveien 17 op, opgenomen in het werelderfgoed en we weten nu waarom.

We raden iedereen die hoog in Noorwegen komt dit te doen, ogen te kort.

De hele route is 669 km onderbroken door 6 x de veerboot, omdat het af en toe zo onherbergzaam is dat er geen wegen aangelegd kunnen worden.

Eerst 143 km naar Foroy 70 min. gewacht op het veer naar Afskardet. Overtocht 10 min.

Door naar Jetvik eerst door sneeuwlandschap en langs de Svartisengletscher.

Door 12 lange tunnels van 4.20 m breed, na elke tunnel nieuw landschap.

De overtocht tussen Jetvik en Kilboghamn duurt een uur en is geweldig je vaart over de poolcirkel langs geweldige uitzichten.

Van Kilboghamn nog 91 km door naar Nesna langs een paar fjorden en een bergpas over.

Over deze 258 km 8 uur gedaan. In Noorwegen reist men niet in km. maar in uren.

Op de camping in Nesna

´s Avonds tot 1.30 uur in de zon aan het bier en de Mummelman met Steven en Corry, gezellige Tukkers die we eerder op een camping ontmoet hebben.



zond. 24 juni Camping Nesna

's Morgens zeer warm in de camper omdat de zon er de hele nacht op had geschenen.

Rustdag 23 gr. en voor het eerst korte broek.

Ma 25 juni Nesna-Trones 204 km

Meteen bij het vertrek uit Nesna weer de veerboot op, in 30 min. naar Levang.

Nog 10 min. over de nr 17 en dan richting Mosjoen en hier de E6 naar het zuiden.

Het eerste uur maar 40 km. de wegen zijn zeer smal 4 mtr. en bochtig en veel tegenverkeer.

De E6 schiet ook niet op en nu begrijp ik dat iedereen door Zweden wil reizen naar het noorden wat wij ook gedaan hebben.

Bij aankomst niet druk op de camping, maar we hebben de fout gemaakt een camping te kiezen waar een soort Efteling bij ligt en ja hoor er komen 3 Noorse families 1 mtr. bij ons vandaan staan met 10 kinderen, dus morgen vlug weg.

Voor het eerst weer satellietontvangst na 2 weken, tv eigenlijk niet gemist.



Di 26 juni Trones-Malvik 229 km

Droog maar fris.

De druktemakers naast ons waren al om 8.30 uur vertrokken.

Desondanks ook door over de E6.

Via Steinkjer naar drukke camping in Malvik(voorstad van Trondheim).



Wo 27 juni Caming Strosund Malvik

Fris en af en toe een bui toch korte wandeling naa Trondheimfjord gemaakt, de rest rustig aan gedaan.



Do 28 juni Malvik-Kristiansund 198 km

Droog en een aangenamere temperatuur.

Tolweg door Trondheim genomen omdat de tomtom geen andere oplossing vond.

Daarna op de E39, een verademing om te rijden t.o.v. de verschrikkelijke E6 , door 8 mooie tunnels. De teller staat al over de 50 tunnels.

Even later het veer op bij Halsa naar Kanestraum duur 20 min.

Bij aankomst in Kristiansund staan we alleen op de Byskogencamping in het bos.

Weldra komt een Franse groep van 20 campers, die ook al in Malvik stonden.

De rest van de dag lekker in de zon gezeten.



LINK 2 Atlantiksvegen

Vrijd. 29 juni Kristiansund – Andalsnes 145 km

Van Kristiansund naar de beroemde Atlantiksvegen na 2 x tol.

Maar het begint te druppelen.

Je hopt van eilandje naar eilandje via sierlijke bruggen.

Hierna richting Molde en met het veer Nesjesstranda-Afarnes naar Andalsnes.

Eerst naar de Bürstnerimporteur voor een nieuw ventilatierooster, ze hadden het op voorraad en maandag konden we terecht voor montage.

Op naar de Mjelvacamping met zicht op de Trollsteigen, ook in 2009 stonden we hier, alleen toen was het 10 gr. warmer. Nu maar 17 gr.

Camping staat vol met Nederlanders van een ANWB reis.

Zat. 30 juni Mjelva Camping Andalsnes

Ondanks alle weersvoorspellingen toch droog en een aangename temperatuur.

Wandeling door het Trollsteigendal gemaakt.

Zon. 1 juli Mjelva Camping Andalsnes

Rustdag lekker in de zon gezeten.

Ma. 2 juli Andalsnes – Stryn 182 km (2 beroemde toeristische routes)

Eerst naar de importeur om het nieuwe ventilatierooster te plaatsen en dan op naar de Trollsteigen, dit is de bergweg die helemaal uit de rotsen gehouwen is.

ZIE LINK 3 TROLLSTEIGEN EN film 1

Met zijn 11 haarspeldbochten en de smalle rijweg een spannende onderneming vooral als je een bus tegen komt.

Boven is er een nieuw uitzichtplateau waar je het hele dal kunt overzien.

T.o.v. 2009 ligt er veelmeer sneeuw ( de Noren zeggen dat de natuur 4 weken achter ligt).

Dan de afdaling door de sneeuw en het veer Linge-Eidsdalen genomen. Van hier weer omhoog naar de Arendsweg van Geiranger.

Bij de afdaling naar het fjord van Geiranger waar alle cruiseschepen aanleggen kon je niet stoppen om foto’s te maken omdat het barstte van de bussen.

In Geiranger door gereden omdat we er in 2009 geweest zijn, bovendien zo druk als Valkenburg met deTour.

Van Geiranger om hoog naar het hoogste punt in de buurt Dalsnibba, je moet 100 kronen betalen om naar de top te gaan, je kunt het Geirangerfjord en alle omringende bergen vanuit de sneeuw bekijken.

We waren net uit de camper of er stopten een stuk of 10 bussen met hordes toeristen, bovendien begon het te sneeuwen.

De afdaling genomen richting Stryn.

Maar wegens werkzaamheden aan de tunnel omrijden.

De kortste omleiding is de beroemde route uit 1890 De Gamle Strynefjellet ( verboden voor caravans) een smalle grindweg van 25 km op 1100 meter hoogte die bijna niet meer gebruikt wordt.



LINK 4 STRYNEFJELLET EN FILM 3

Ik vraag me af wanneer de foto's van deze link gemaakt zijn het is al juli en we reden door muren van sneeuw terwijl er in de link niets van te zien is.

We reden door muren van sneeuw en bij tegenliggers werd het circus.

Uiteindelijk een prachtige afdaling langs watervallen naar her Strynevatnet waar onze camping ligt.



di. 3 juli Strynvatn camping Stryn

Goed geslapen na de overlevingstocht van gisteren.

Blauwe hemel en 23 gr.

Bergwandeling gemaakt maar weer afgedaald "wie der oam voet bloof"

Daarna rust in de zon en BBQ

wo. 4 juli Stryn – Viksdalen 160 km

Van Stryn om het Utfjord heen, weg 60 maar 4m. breed, ook de tunnels, vaak 4 x per km stoppen voor tegenliggers. Vandaar over de E39 ook smal en veel vrachtverkeer.

Uiteindelijk op de 13, bijna geen verkeer meer. Dit is het gebied met veel meren en watervallen.

Terecht gekomen op camping Hov in Viksdalen, ongerepte wildernis.

De camping ligt bij 7 meertjes en 14 grote watervallen, dus een wandeling er naar toe gemaakt.

Water gebruiken we uit het gletschermeer.

Een aanbeveling voor iemand die graag puur natuur heeft.

Do. 5 juli camping Hov Viksdalen

Prachtig weer , dus genieten van de zon en de rust.

Vrijd. 6 juli Viksdalen-Kinsarvik 173 km.

Meteen weer de 13 op en meteen ook al op de besneeuwde hoogvlakte Langedalsbreen.

De afdaling was indrukwekkend gelukkig komen we maar een paar campers tegen.

Met het veer het Sognefjord over tussen Dragsvik en Vangness.

Van hier de Vikfjellet(hoogvlakte) op en daar lag nog zeer veel sneeuw.

Op de vlakke wegen moet men goed opletten de schapen lopen nog in de tunnels.

Na de afdaling naar Voss richting Hardangervidda LINK 5

Maar eerst nog met het veer (de 11de veerboot) van Bruravik naar Brimnes.

Nu weer over de hier zeer smalle weg 13 naar Kinsarvik. Plotseling bij een bocht een bus en 2 vrachtauto’s en alles stond vast.

Op de Kinsarvikcamping een mooie plek met zicht op het Hardangerfjord.

Zon tot in de nacht.

Zat. 7 juli Kinsarvikcamping

Na een prachtige week vandaag regelmatig regen, maar temperatuur blijft goed.

Zon. 8 juli Kinsarvik- Roldal 81 km

Vannacht regen maar bij vertrek klaart het op en weldra zonnig.

Rijden de eerste 40 km op de 13 langs het Sorfjord richting Odda.

Na Odda gestopt bij de Latefossen, de dubbele waterval, maar na een paar foto’s al kletsnat.

Door het late zomerbegin komt er nu een extra hoeveelheid water naar beneden( zie fotoboek).

Weer omhoog in de sneeuw de Revseggi over en de mooie afdaling naar Roldal.

Op de camping Seim met zicht op de Haukelifell een warme middag.

Ma. 9 juli camping Seim Roldal

Warme ochtend en ‘s middags de Stavekerk bezocht.

Rond 15 uur regen terwijl BBQ gepland is.

Vlees terug in de diepvries, geen zin in indoorBBQ.

Di. 10 juli Roldag-Evje (Horness) 234 km

Met zonnig weer uit Roldag vertrokken, maar toen we debergketen Haukelifell over gingen meteen bewolkt.

Bij het oprijden van de weg 9 door het Setedal ging het hozen.

Bedoeling was 120 km naar Valle, maar omdat het zo regende maar doorgereden, spijtig dat we niets van het prachtige Setedal zagen.

Bij Evje was het droog en hier de camperplaats bij het Mineralparken op.



Wo. 11 juli Bobilcamp Mineralen

's Morgens 30 min. regen rest van de dag droog.

rustdag op prima camperplaats.

Do. 12 juli Evje-Kristiansand-Hirthals (Den.) 68 km.

De hele dag rustig aan gedaan, we hoeven maar 57 km. naar de boot in Kristiansand.

Voor de overtocht nog wandeling gemaakt door Kristiansand.

Om 20.30 de overtocht naar Hirthals met de boot Fjordcat van Fjordline.

Het is een expressboot die in 2 u 15 de overtochtvan 160 km. maakt met meer dan 33 knopen 65 km p/u.

En dan te bedenken dat er 50 campers en meer dan 200 auto’s op staan.

s’Nachts op de camping vlak bij de haven.

Vrijd. 13 juli. Hirthals -Rendsburg 422 km

Met goed weer door Denemarken naar Rendsburg 90 km voor Hamburg.Bij aankomst regen.

Goede camperplaats waar we ook in 2009 waren.



Zat. 14 juli Rendsburg- Bramsche 317 km

Vol goede moed vertrokken, maar in Hamburg meer dan 1 uur in de file gestaan er werd aan de Elbetunnel gewerkt.

10 km voor Osnabrück in Bramsche op de camperplaats , voor 7 euro incl. stroom en internet.



Zon. 15 juli Bramsche- Kerkrade 382 km

De hele rit zonnig en voor Aken begon het te regenen.



INTERNETLINKS staan onder de draaiende dia's beneden



LINK 1 Mooie routes en foto's Lofoten

LINK 2 Atlantiksvegen

LINK 3 Trollsteigen en Geiranger

LINK 4 Gamle StryneFjellet

LINK 5 Hardanger{vidda)