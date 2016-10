Route Napoleon N85 aug/sept 2016

Begin Route Napoleon Vizille

De Route Napoleon is de N85 is 320 km lang en loopt door 4 Alpendepartementen; de Isère, de Hautes Alpes, Alpes de Hautes Provence en de Alpes Maritimes. Napoleon en zijn handlangers deden er in 1815 slechts 6 dagen over, te voet, tussen 14 en 20 maart terwijl er sneeuw lag in de Alpen, waarlijk een prestatie.

24 aug. Kerkrade - Alzingen 208 km

Naar de Acsi camping 5 km van de stad Luxemburg bij tropische temperaturen.

Mooi onderhouden camping met goed sanitair en gratis wifi.

De beheerster was zo vriendelijk om de Acsiprijs te tellen in het hoogseizoen. Er bestaan ook maffe Engelsen, naast ons, hebben de hele dag de airco aan met alle deuren en ramen open.

25 aug. camping Bon Acceuil Alzingen

Bedoeling om de stad Luxemburg te bezoeken, maar veel te warm, volgens de beheerster van de camping was het in de binnenstad 41 gr. Dus op de plaats rust en lezen. Een nadeel heeft deze camping Je moet om 10.30 vertrokken zijn.

26 aug. Alzingen - Savigny les Beaune 364 km

We wilden naar camping Cent Vignes in het centrum van Beaune om nog eens de stad te bezoeken. Gezien de hitte maar weer naar Savigny les Beaune boven in de wijnbergen, waar het

's avonds goed afkoelt.

27 aug Le premiers pres Savigny les Beaune

Naast ons staan Limburgers, blijkt oud collega van Unilever te zijn, nog steeds te warm, lezen in de schaduw.

28 aug Savigny les Beaune - Chambery 273 km

Via Lyon richting Alpen, naar de Savoie waar de tour dit jaar 3 dagen door de bergen heeft gefietst.

In het westen de bergen van de Chartreuse en het oosten Massif Belledonne en de Grand Colombier

Camping Municipal Le Savoy, natuurlijk middagpauze bij aankomst van 12.30 tot 16.00 uur. Na een tijdje in de bloedhete zon te hebben gestaan liet men ons toch binnen. We staan in de aanvliegroute van de landingsbaan van een zweefvliegveld en de zweefvliegtuigen en de "aantrekvliegtuigen" komen 15 meter boven ons hoofd naar beneden suizen. Naast ons een Italiaanse fam. waar Nonna de hele dag met koken bezig is.

29 aug Municipal Le Savoy Chambery

Gelukkig onder de 30 gr. en te voet naar de Carrefour een stuk van de camping, sta je aan de kassa moet je terug om alles te wegen in de winkel. Omdat je op deze camping voor wifi betalen moet voor het eerst de bitebird gebruikt, is een apparaatje waar je overal in 4G kunt internetten, zonder roamingkosten, dus lokaal tarief, werkt nog sneller dan thuis, je kunt er 10 apparaten en telefoons aan koppelen. Zie bitebird.com

30 aug. Chambery - Vizille 68 km

Helemaal ingesloten door Italiaanse families, verder naar het beginpunt van Route Napoleon, Vizille.

Het wordt voor campers aanbevolen om de Route Napoleon van noord naar zuid te rijden, dus in omgekeerde richting. Van zuid naar noord zijn passages met een max. hoogte van 2.60 mtr. waardoor campers niet door kunnen en omgeleid worden.

Hier was voor Napoleon het eindpunt van de 6 daagse tocht van 320 km. door de bergen. Doordat hij hier in de buurt het leger van de koning had verslagen en diens leger overliep naar Napoleon waren de troepen van hem tijdens deze tocht aangegroeid van 500 man naar 20000.

Vizille ligt ten westen van de tourcols Alp- d'Huez, Les Deux-Alpes en de col de la Croix de Fer.

31 aug. camping Le bois de Cornage in Vizille

Nog steeds 30+, dus weinig beweging, maar heel rustig want vandaag zijn alle Fransen met de kinderen vertrokken. Tegen de avond naar het centrum. Heel prominent aanwezig het kasteel,met een prachtig landschapspark van 110 hectaren, gebouwd in de 17e eeuw, hier is in 1788 de Franse revolutie uitgeroepen. Bovendien is er het museum van de Franse revolutie, gratis te bezoeken.Voor de rest is Vizille een beetje oubollig .

1 sept. Vizille - Gap 86 km

Een rit door de Hautes Alpes , te beginnen met de beklimming naar Laffrey, zeer lang en steil 12 %. Boven gekomen staat er daadwerkelijk een balk over de weg op 2.60 mtr hoogte voor het verkeer naar beneden, omdat er in het verleden ernstige ongelukken gebeurd zijn. Van zuid naar noord wordt je al bij La Mure omgeleid. In Laffrey liepen 20000 soldaten van de koning over naar Napoleon nadat hij de beroemde woorden sprak: U kent mij, ik ben uw keizer. Van La Mure richting Corps gaat het flink omhoog en kom je in le Parc National Écrins met de besneeuwde toppen. Voor Gap ga je over de col de Bayard. in de afdaling van deze col ligt de camping Alpes Dauphiné op 900 meter. Hier heb je prachtig uitzicht op de toppen van het Massif Crétins en op Gap in het dal.

2 sept. camping Alpes Dauphine Gap

Mooie camping met goed restaurant, maar een nadeel de plekken zijn allemaal zeer scheef. Op de camping lopen 7 pauwen rond , een er van komt steeds bij ons mee eten. 's Morgens al vroeg naar de top van de col Bayard, een soort holle weg door het bos en weilanden, de weg weg die Napoleon ook heeft benut om ongezien weg te komen langs Gap. Vanaf de top kun je mooie foto's maken van het Massif Crètins. Wilden later te voet naar Gap maar veel te warm, je kunt goed met de camper naar de stad, parkeerplaats voor campers in het centrum 44°33'18.2 6°4'26.8 Rue de pré de Foire mooi landschapspark in buurt van 200 hectaren en mooie kathedraal en veel voetgangersgebied

3 sept. Gap - Volonne via Sisteron 66 km

Door het dal langs de rivieren Bléonne en de Durance met overal appelboomgaarden kom je in Sisteron met de overweldigende Citadel, er is vlak bij de Citadel een parkeerplaats voor campers

44°11'56 5°56'25 maar deze was bezet omdat er markt was, erg druk. Provencaalse binnenstadje. De stad was onneembaar van wege de Citadel, maar Napoleon is er via een list voorbij gekomen, zijn verkenners hadden i.s.m. de gouverneur alle buskkruit weg gehaald uit de stad en kon zo passeren zonder tegenwerking. Vanaf de Citadel moet je mooi uitzicht hebben over de verre omgeving. Half uur te voet berg op was niet te doen flink boven de 30 gr. en het treintje reed nog niet. Maar alles van beneden bekeken.Ook de imposante rots La Baume. Nog 8 km tot de luxecamping in Volonne, ligt aan lac de L'Escale gevormd door de Durance

4 sept. camping L'Hippocamp Volone

In de schaduw lezen, Vuelta en Formule

5 sept. camping L'Hippocamp Volonne

Hoera voor het eerst wind en veel, Mistralachtig dus een beetje afkoeling.

6 sept. Volonne - Lac Castillon in Saint Julien du Verdon

Weer verder over de N85 richting Digne les Bains (boodschappen en tanken) en vandaar richting Castellane, volgens mij het mooiste stuk van de Route Napoleon ,vooral 10 km voor Castellane lijkt het op de Haddangervidda in Noorwegen of de Callanques van Piana op Corsica. Na de afdaling naar Castellane niet de stad in (hebben we al gezien), maar een 13 km beklimming naar het stuwmeer Lac de Castillon, hier ligt ook de camping Lac in het dorp Julien du Verdon aan het meer tussen de bergen, goede tip van Frans en Regina. Blijkt dat vanaf 7 sept. het watersportseizoen is afgelopen bij het stuwmeer, tot deze dag wordt geen stroom opgewekt, maar nu wordt de centrale opgestart en zakt het peil elke dag met 2 mtr.

7 sept camping Le Lac In Saint Julien de Verdon.

Camping is ouwbollig maar schoon in ligt tegen het meer aan maar verder niets geen boulangerie en bank.

8 sept. Lac Castillon - Le Lavandou via Cavalaire sur Mer 143 km

Terug op de Route Napoleon naar Castellane, daarna richting Grasse, maar voor Grasse rechts af over de D25 (omdat we het stuk Grasse- Cannes al gereden hebben en beide druk en lastig te doorrijden zijn) Nu via Bergamon en Callas, beide smalle straatjes maar mooi, naar het Massif des Maures. Via Grimaud en St. Tropez naar Cavalaire sur Mer, eerste camping vol, 2de wachten tot 1500 uur in hitte, andere 2 ook vol, net Maria en Jozef in Bethlehem dus niet, door naar Le Lavandou, Parc Camping de Pramousquier. mooie camping 400 mtr van zee.

9 sept. Parc Camping de Pramousquier Le Lavandou

Zeer warm, prachtig uitzicht op zee, erg zandig, goed restaurant.

10 sept. Le Lavandou - Sanary sur Mer 69 km

Om 10 uur vertrokken, 1 uur gedaan over de eerste 30 km, rijden langs de Côte d'Azur is een ramp aan het worden, overal zit het verkeer vast, vooral rond St. Tropez en Hyères, vanaf Toulon gaat het weer. Om 12 uur in Sanary sur Mer. Gelukkig dat we gereserveerd hadden, Hier is het altijd complet. Er al 2 keer geweest dat het vol was.



11 sept Parc Mogador Sanary sur mer

rustdag

Camping met prachtig sanitair ligt op loopafstand van het stadje met jachthaven.

Je kunt er per boot tochten langs de Callanques maken of dolfijn spotten.

12 sept Parc Mogador Sanary sur mer

Nog steeds heet, maar toch afgedaald naar het dorp, is gelukkig nog een beetje puur oud côte d'azurachtig en niet zo toeristisch als Bandol verderop.

13 sept Sanary sur mer - Lourmarin 121 km

Naar Lourmarin waar we in 2014 geweest zijn, mooi middeleeuws dorp. Camping ook ok. Blijkt ook van Campasun te zijn net als in Sanary. Heeft ook deze zelf aut. reinigende en zelf ontsmettende toiletten en ander topsanitair.

's Middags eindelijk afkoeling, 2 uur stortregen en onweer waardoor de temperatuur na 3 weken voor het eerst onder de 30 gr. is.je bewolkte dag en temp. rond 25 gr.

14 sept Camping Les Hautes Prairies Lourmarin

Beetje bewolkte dag en temp. rond 25 gr. dus ideaal voor werkzaamheden "in en om het huis".

We staan als enige enige Ollanders tussen een Belgische reisgroep van 35 caravans zeg

maar de Belgische uitvoering van "Amai we zijn er bijna". Dus gnoeg te zien.

15 sept Camping Les Hautes Prairies Lourmarin.

Zonnige dag en niet te warm, heel rustig, de Belgische reisgroep heeft de hele dag een boottocht op zee. Ondertussen Duitse buren gekregen aardige mensen, Hij reisjournalist van Duitse kranten neemt zijn vrouw nu mee naar de mooie plekken in Frankrijk waar hij tientallen jaren over bericht heeft. Later treffen we hen in het dorp op het terras met Jupiler. Gezellig.



16 sept Camping Les Hautes Prairies Lourmarin.

bewolkte rustdag

17 sept. Lourmarin - Saint Remy de Provence 55 km

Vetrtrokken bij bewolkt weer maar aangekomen schijnt de zon. Het welkomstcomité wacht ons reeds op, er zijn weer veel bekenden. We zullen hier 14 dagen blijven.

18 sept. Camping Mon Plaisir, Saint Remy de Provence

Laatste frisse dag althans volgens Meteo France.

19 en 20 sept Camping Mon Plaisir, Saint Remy de Provence

echte Provencedagen Veel zon, Mistral en 25 gr.

21 en 22 sept. Camping Mon Plaisir, Saint Remy de Provence

Woensdag marché paar Amerikaanse bussen gedumpt die alles kopen wat vast en los is. De markt uiteraard weer gezellig incl. terras.

23 t/m 27 sept. Camping Mon Plaisir, Saint Remy de Provence

Fêtes Votives

Dus kermis en het feest waaruit blijkt dat dit gedeelte van Frankrijk nu en in het verleden een Spaanse invloed heeft (gehad).

Elke dag wordt om 9 uur reveille geschoten met het kanon. Op zaterdag worden de stieren van alle fokkerijen onder begeleiding van witte camargue paarden door het Lac Barrée gestuurd, volgens overlevering om ze te vrijwaren van ziekte, elke morgen worden de stieren door de stad gestuurd (manade) om ze aan de mensen te tonen, ook weer in bedwang gehouden door de witte paarden. Hierbij zijn er ook van die Pamplonasessies waarbij de jonge mannen uit de stad hun moed kunnen tonen. Elke middag is er in de arena stieren vechten waarbij de stieren echter niet verwond worden.

Alle festiviteiten worden begeleid door spaanse klanken van La Pena de Saint Etiennes de Gres. Dinsdag zelf er na toe geweest was toch nog gevaarlijk, de stieren schuiven met de hekken waar de mensen achter staan. Foto's en filmpjes komen er aan.

28 t/m 30 sept. Camping Mon Plaisir, Saint Remy de Provence.

Jammer genoeg woensdag geen markt en het Portugese restaurant waar we naar toe wilden ook al dicht.

maar wel 3 dagen temperaturen boven 25 en geen wind.