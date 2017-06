Noorwegen juni/juli 2017

Centrum Oslo

zat. 10 juni Kerkrade - Wildeshausen 350 km

Om 10.30 vertrokken naar het noorden geen files en om 14.30 uur in Wildeshausen (30 km. voor Bremen), een zeer mooie camperplaats bij een bos en dicht bij de winkels. 5 euro per 24 uur incl. stroom. Maar alle plaatsen bezet. Gelukkig vertrokken na een half uur mensen en hadden we plek. Alleen slecht geslapen, er was schuttersfeest en 's avonds muziek tot laat in de nacht.

zo. 11 juni Wildeshausen - Kiel 234 km.

Een ramprit. Je denkt zondag, dus geen probleem bij Bremen en Hamburg, maar file bij Bremen een een file van 10 km voor de Elbetunnel in Hamburg. En na de tunnel 63 km wegwerkzaamheden. Dus in Kiel konden we meteen inchecken bij Stena Line. De ferry, de Scandinavica 244 mtr. lang en 11 dekken hoog lag al klaar. We worden streng gecontroleerd, ze komen zelfs in de kasten kijken of we mensen smokkelen. Verder moet het gas uit en de flessen worden verzegeld. D.wz de diepvries en koelkast gaan 18 uur uit en we hebben voor 25 dagen vlees in de diepvries. Vertrek 17.45 uur en we konden meteen aan het Scandinavisch buffet. Daarna de hut opzoeken op dek 9, zag er netjes uit. Maar voor de 2de nacht slecht geslapen. o.a. de toiletten werken op vacuüm en bij het doortrekken hoor je een soort knal, bijv. de shit die van de 11de etage naar beneden wordt geschoten, en er zijn 800 hutten. Bovendien hoor je allerlei geluiden.

ma. 12 juni Gotenburg - Oslo 313 km.

Om 9.15 uur werden we gelost. Met goed weer richting Oslo. Meteen valt weer op hoe correct de Scandinaviërs rijden. Iedereen houdt zich aan de regels. Om 13.30 arriveren we in een razend druk Oslo. Op de camperplaats Sjølyst Wohnmobilhavn in een jachthaven waar plaats is voor 200 campers Omdat het in het centrum ligt aan de dure kant, 30 euro per dag wel met alle voorzieningen. De rest van de dag op de plaats rust. Al we om 24 uur naar bed gaan is het nog licht, weer even wennen.

di. 13 juni Sjølyst Wohnmobilhafen Oslo

Na 2 slechte nachten nu als een roos geslapen, om 9 uur pas wakker en niet gemerkt dat de buren aan beide kanten vertrokken waren. Met de bus naar het centrum. Wat een prachtige stad met moderne architectuur, naast mooie Jugendstilgebouwen, waar de welvarendheid vanaf spat. Alleen jammer dat er in de hele stad gebouwd wordt met vele hoge kranen. Alle bezienswaardigheden liggen in de as van de stad. Eerst naar het Operagebouw waar je rond kunt lopen tot op het dak met uitzicht op de stad en de ferryhaven. Van hier naar de Karl Johans Gate, een allee, verkeersvrij, die dwars door de stad loopt met veel winkels en waar veel bezienswaardigheden liggen zoals de Storting(het parlement), Domkirke, Nationaltheatret, Nobel Peace Center Aan het einde ligt het Koninklijk Paleis waar we net de wisseling van de wacht missen. Wat op valt is dat je overal kunt rondlopen, al houdt de wacht je goed in de gaten. Van hieruit een flink stuk lopen naar het Vigelandspark, een beeldenpark van de beeldhouwer Gustav Vigeland eerst een brug met 58 bronzen beelden en verderop een monoliet van 17 meter hoog bestaande uit 121 mensen. Hierom heen staan 36 indrukwekkende granieten beelden. Hij heeft er 40 jaar aan gewerkt. Op de weg terug de eerste regen.